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مقتل شاب متأثراً باصابته بالرصاص في الخليل

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب متأثراً باصابته بالرصاص في الخليل



الخليل /سما/

اعلن اطباء في المستشفى الاهلي مساء الخميس عن مقتل الشاب سند جويد دعنا في العشرنيات من عمره، متأثراً باصابته الحرجة بالرصاص في الرأس.

وكان المرحوم دعنا قد تم ادخاله الى قسم العناية الفائقة في المستشفى وحالته حرجة يوم الاثنين الماضي قبل ان يعلن عن مقتله مساء اليوم.

وأوضحت مصادر محلية، ان شجاراً اندلع، يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اصيب على إثرها الشاب دعنا بعيار ناري في رأسه كما اصيبت فتاة بجراح وصفت بالطفيفة.

وتسود اجواء شديدة التوتر في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد الاعلان عن وفاة دعنا، وقد تم توجيه دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على الهدوء، والسلم الاهلي.

#المستشفى الاهلي #سند جويد دعنا #اطلاق نار #شجار

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