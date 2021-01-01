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تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها مفوضية الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" في استنهاض عمل الأقاليم والجاليات الفلسطينية في كل مكان بالعالم، وكذلك تعزيز التواصل مع الوطن وأبناء شعبنا فيه.

وشدد الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به الأقاليم والجاليات الفلسطينية حول العالم لصالح قضيتنا وشعبنا، خاصة الحراك والمظاهرات التي شاهدناها في مختلف مدن العالم دعما لأهلنا في أحياء الشيخ جراح وسلوان بالقدس، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا في كل مكان.

وأطلعهم الرئيس، على آخر التطورات السياسية والحراك المستمر لمحاولة الخروج من حالة الجمود السياسي الحاصل نتيجة لتعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ورفضها للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية؛ التي أقرت حقوقنا الفلسطينية على أرض وطننا فلسطين في دولة حرة مستقلة وعاصتها القدس، وقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الموقف الفلسطيني الصامد والمتمسك بالثوابت في ظل الضغوطات والتحديات والحصار المفروض علينا، وسنحافظ على القدس ومقدساتها وعروبتها وحماية حقوق أبطالنا الشهداء والأسرى.

بدورهم، شكر أعضاء الأقاليم، سيادته على هذا اللقاء الهام، واهتمامه بتواجدهم بين أبناء شعبهم على أرض فلسطين، وكذلك رعاية سيادته للأقاليم الخارجية والجاليات، ومتابعته الشخصية لعملهم ونشاطهم.

وأكدوا للرئيس، الاستمرار بالدور الذي يقومون به لصالح شعبنا وقضيتنا، مؤكدين فخرهم بمواقف سيادته الوطنية المشرفة، وصموده أمام كل هذه المؤامرات والضغوطات، وبأنهم سيستمرون بالوقوف خلف سيادته في هذه الموقف المشرفة، وكلهم ثقة بتجاوز هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان بقيادته.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.

#الرئيس عباس #حركة فتح #الجاليات الفلسطينية

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