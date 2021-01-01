اعتقال مالك نادي "بيتار" الإسرائيلي في قضية فساد

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت اليوم الخميس، مالك فريق "بيتار القدس" لكرة القدم الإسرائيلي موشيه حوجيج، على خلفية قضية فساد واحتيال.



وأشارت القناة إلى أن حوجيج من بين 8 أشخاص آخرين تم اعتقالهم في قضية فساد تتعلق باحتيال مستثمرين بعشرات ملايين الشواكل من خلال عقد صفقات تداول وهمية بعملات رقمية.



وأضافت القناة أنه يُشتبه بارتكاب حوجيج جرائم جنسية قام خلالها بتوفير مخدرات ومشروبات كحولية لقاصرين.



وقالت القناة: إن محكمة الصلح في ريشون لتسيون مددت اليوم اعتقال المشبوهين بسبعة أيام.



وقال إيرز حلفون رئيس مديرية كرة القدم في إسرائيل: إنه "يجب الانتظار حتى نهاية التحقيق، ونحن واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها"، وفق تعبيره.



وأضاف أن "المديرية ستساند نادي بيتار القدس في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها، وستتعاون في المواضيع التابعة للدوري مع مدير عام الفريق موني باروش - ممثل النادي في المديرية - ومع المحامي يتسحاك يونجير والذي تم نقل إدارة النادي له في الشهرين الأخيرين".