شاكيد تتوقع إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات دخول أمريكا في عام 2023

القدس المحتلة /سما/

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الخميس، أن عملية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستستغرق سنة على الأقل.



وتوقعت شاكيد التي تُجري حاليًا زيارة إلى الولايات المتحدة، أن تكتمل عملية إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة في عام 2023.



والتقت شاكيد خلال زيارتها نظيرها الأمريكي أليخاندرو ميوركس، وناقشت معه مسألة إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.



وقالت عقب الاجتماع: إن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ملتزمتان إلى أقصى درجة بإعفاء الإسرائيليين من التأشيرات.



وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، جلعاد أردان، أعرب عن تقديره بأن تعلن السلطات الأمريكية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول بحلول منتصف أو آواخر عام 2022.



ويأتي تقييم السفير أردان بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت للولايات المتحدة في آب/ أغسطس الماضي، والتي اتفق خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على العمل من أجل إدراج إسرائيل في قائمة الدول المُعفاة من التأشيرات.