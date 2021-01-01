الجهاد الاسلامي: فرض معادلة الأسرى بحاجة لأن تطوق مقدرات المقاومة عنق قيادة العدو

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، أن فرض معادلة جديدة مع العدو لصالح الأسرى بحاجة لانتفاضة إسناد في الضفة والقدس المحتلة.

وقال د. عليان " لن نستطيع فرض معادلة جديدة مع العدو الصهيوني لصالح اسرانا دون أن تطوق كل مقدرات المقاومة عنق القيادة الصهيونية وربط هذه المقدرات بكل عناوين الصراع".

ووجه التحية لروح الشهيد رقم 227 من شهداء الحركة الأسيرة، الذي اعدمته "اسرائيل" سامي العمور.

وكان الأسير سامي العمور ارتقى صباح اليوم الخميس، نتيجة الإهمال الطبي بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال.