جامعة بيرزيت تُصدر بيانًا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

رام الله / سما /

أصدرت جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، بيانًا بشأن آلية عقد الامتحانات النصفية والنهائية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الجامعة في بيانٍ صحفي، أنّه في حال كان أحد اللقاءات الأسبوعية، أو حصص النقاش يُعقد وجاهيًا فإنّ الامتحانات وجاهية.

وأشارت إلى أنّه في حال كانت اللقاءات جميعًا تُعقد عن بعد، فتكون الامتحانات النصفية إلكترونية، من داخل الجامعة أو من خارجها، حسب عدد الطلبة وملائمة البنية التحتية لذلك، على أنّ يتم التنسيق بين الأساتذة المعنيين وعميد الكلية.

وأكّدت على أنّ الامتحانات الالكترونية المنعقدة داخل الجامعة، فتتم إتاحة المجال أمام الطلبة الممتحَنين للعودة للأسئلة السابقة خلال جلسة الامتحان، وذلك بعد أخذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة الامتحان وانتفاء احتمالات الغش.

وأضافت: "بالنسبة للامتحانات التي يشارك فيها الطلبة الممتحَنين من خارج الجامعة فيتم الاستمرار بالسياسة المتفق عليها سابقًا، والتي تقيد من قدرة الطالب على العودة للصفحات والأسئلة التي تتم إجابتها، من أجل الحد من احتمالات الغش".

ولفتت الجامعة إلى أنّ الامتحانات النهائية للمساقات التي يتم تدريسها بالكامل الكترونيًا، فستتم جدولتها الكترونيًا بحيث تنعقد من داخل الجامعة.

وبشأن موعد الامتحانات، نوّهت إلى أنّ الامتحانات كافة التي كان من المخطط أنّ تعقد أيام الأحد، وانسجامًا مع قرار سابق لمجلس الجامعة، فإنّه يجري العمل على جدولتها في أيام أخرى من أيام الدوام الرسمي.