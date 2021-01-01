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الجيش اللبناني يمنع تحليق الطائرات المسيرة فوق بيروت في هذا التاريخ

الخميس 18 نوفمبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يمنع تحليق الطائرات المسيرة فوق بيروت في هذا التاريخ



بيروت /سما/

أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه منع تحليق أي طائرات مسيرة فوق مناطق محددة في بيروت.

ووفقا للبيان الذي نشره الجيش اللبناني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد "درون" فوق مناطق بيروت، الضاحية الجنوبية، اليرزة– الفياضية، بعبدا، الحازمية وعاليه".

وفي حين لم يذكر البيان سبب منع التحليق، فقد حدد أياما معينة لهذا القرار وهي أيام السبت 20، والأحد 21، والإثنين 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن كذلك عن إتمامه توزيع منحة من الحكومة الهولندية لبعض متضرري انفجار مرفأ بيروت.

وقال عبر تويتر: "أنجزت وحدات الجيش قبل ظهر اليوم عملية توزيع مبلغ مالي بقيمة 125 ألف دولار أميركي، قدّمته المملكة الهولندية لشاغلي 250 محلاً تجارياً متضرراً من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن إطار مشروع التعاون العسكري– المدني".

#الجيش اللبناني #طائرات مسيرة #بيروت #لبنان

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