اسرائيل: مرور أطنان التوت الأرضي من غزة إلى الضفة الغربية

غزة / سما /

اعلن الارتباط الاسرائيلي في غزة مرور شاحنتين محملتين بأكثر من 7 أطنان من التوت الأرضي، من خلال معبر كرم أبو سالم باتجاه الضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة أن ذلك يحدث لأول مرة في الموسم الحالي ويندرج في إطار دعم الزراعة في قطاع غزة.

وصدّر فرع التوت الأرضي الذي تنتشر محاصيله على مساحة 2200 دونم شمالي القطاع في العام الماضي قرابة 3000 طن من التوت الأرضي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج عن طريق جسر الكرامة ( جسر اللنبي،) مما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعشرات الملايين من الشواقل حسب القناة .

ونقلت القناة عن مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة قائد موشيه تيترو قوله : التوت الأرضي يعتبر مركبًا رئيسيًا من مقومات فرع الزراعة في قطاع غزة...ويأتي السماح بتصديره بفضل الاستقرار الأمني في المنطقة."