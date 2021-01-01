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افتتاح السفارة الإسرائيلية في هندوراس

الخميس 18 نوفمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح السفارة الإسرائيلية في هندوراس



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، بافتتاح السفارة الإسرائيلية في جمهورية هندوراس بأمريكا الوسطى.
 
وبحسب الصحيفة، أُقيم حفل كبير الليلة الماضية لافتتاح السفارة الإسرائيلية في عاصمة هندوراس "تيجوسيغالبا"، حضره كل من رئيس الجمهورية خوان أورلاندو أرنانديز ووزراء حكومته، إلى جانب السفير الإسرائيلي إلداد غولان ووزير التخطيط الاستراتيجي إيلي أفيدار.
 
وكانت هندوراس نقلت مقر سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك في مراسم رسمية حضرها الرئيس الهندوراسي أرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، فيما أثارت هذه الخطوة تنديدًا واستنكارًا فلسطينيًا.

#السفارة الإسرائيلية #جمهورية هندوراس #اسرائيل #علاقات دبلوماسية

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