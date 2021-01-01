شاكيد تناقش مع نظيرها الأمريكي إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

القدس المحتلة / سما /

التقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد اليوم الخميس، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو ميوركس في واشنطن.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الوزيرين ناقشا مسألة الإعفاء من التأشيرات للمسافربن الإسرائيليين وتقرر تشكيل فرق عمل ستبدأ قريباً في دفع العملية إلى الأمام وسيتم مراقبة عملها.



وقالت شاكيد: "إن الإدارة الأمريكية ملتزمة للغاية بعملية إعفاء التأشيرات للإسرائيليين وكذلك الحكومة الإسرائيلية".



وأضافت شاكيد أنه يجب الاستفادة من فرصة الإعفاء من التأشيرات.



وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندر ميوركس، قال في أكتوبر الماضي، إن بلاده تدرس إضافة إسرائيل وثلاثة دول أخرى (قبرص، رومانيا، وبلغاريا) إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، والذي يتيح لسكان هذه الدول الدخول إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا.