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عضوة بالبرلمان الفنلندي تقدم قانونا لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

الخميس 18 نوفمبر 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضوة بالبرلمان الفنلندي تقدم قانونا لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

قدمت عضو البرلمان الفنلندي فيرونيكا هونكاسالو الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية كونها أقيمت على أراضي محتلة ويخالف ذلك القانون الدولي.
 
وأوضحت القناة 7 العبرية، أنه بموجب القانون سيتم حظر البضائع التي تنتجها إسرائيل في مستوطنات الضفة والقدس ومنع دخولها فنلندا.
 
وستكوم فنلندا الدولة الثانية التي تناقش في البرلمان قانونًا لمقاطعة المستوطنات بعد إيرلندا في السنوات الأخيرة التي سبقتهت بقانون لمقاطعة المستوطنات.
 
وقالت هونكسالو: "تساعد القوانين التي تحظر مثل هذه الواردات الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية".
 
وأضافت: "الفلسطينيون يعانون من أطول احتلال في التاريخ، ويجب أن نتوقف عن دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".
 
ورحبت حملة #StopSettlements الأوروبية بمشروع القانون ضد إسرائيل، ودعت بقية أوروبا إلى اتباع فنلندا وأيرلندا واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

#حملة #StopSettlements الأوروبية #البرلمان الفنلندي #فلندا #اسرائيل #مقاطعة اسرائيل #القضية الفلسطينية #المستوطنات الإسرائيلية

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