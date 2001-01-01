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"جرائم الفساد" تحكم على مدان بتهمة إساءة الائتمان بالحبس لمدة سنة

الخميس 18 نوفمبر 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جرائم الفساد" تحكم على مدان بتهمة إساءة الائتمان بالحبس لمدة سنة



رام الله / سما /

 أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة المتهم (م،ش)، والذي يعمل في أحد المجالس البلدية، بالحبس مدة سنة فعلية والغرامة المالية 100 دينار أردني، عن تهمة إساءة الائتمان.

وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، بأن محكمة جرائم الفساد، أصدرت حكما بإدانة المتهم (م،ش)، والذي يعمل في أحد المجالس البلدية، عن تهمة إساءة الائتمان سندًا لأحكام المادة 423/2/هـ بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة فعلية والغرامة المالية 100 دينار أردني، وإلزام المدان عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بدفع نفقات محاكمة قدرها 200 دينار أردني.

وأضاف البيان أن "هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا".

#محكمة جرائم الفساد

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