قلقيلية: "الجدار والاستيطان" تنتزع قرارا قضائيا يثبت ملكية الأرض لأصحابها

قلقيلية / سما /

أحبطت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خلال محاميها علاء محاجنة، محاولة شركة استيطانية الاستيلاء على 250 دونما، وانتزعت قرارا من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتثبيت ملكيتها لعائلة المواطن علي محمد نوفل، من بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفاد المحامي علاء محاجنة لـ"وفا"، بأن المواطن نوفل تمكن من تثبيت ملكيته لأرضه التي حاولت شركة استيطانية الاستيلاء عليها عام 2014، وتقع خلف جدار الضم والتوسع بالقرب من مستوطنة "تسوفيم" المقامة على أراضي البلدة، بعد محاولة الشركة سرقة الأرض بادعاء ملكيتها لها من خلال أوراق مزورة.

وأضاف تمكنا من إثبات ملكية 250 دونما لعائلة نوفل، وهي ست قطع وأرقام الأحواض هي "630،632، 636، 809، 810،830".

من جهته أكد مدير عام الوحدة القانونية في الهيئة عايد مرار، أن اكثر من 90% من الصفقات التي تحاول الشركات الاسرائيلية تسجليها بادعاء الشراء يثبت تزويرها، داعيا المواطنين للاعتراض على اي صفقة يعلمون بها، والتوجه للهيئة لتقوم بالمتابعة القانونية.