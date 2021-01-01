بالأسماء: تنقلات بين مدراء شرطة عدة محافظات وضواحي القدس

رام الله / سما /

أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، تعليماته بإجراء تنقلات بين مدراء شرطة عدة محافظات وضواحي القدس.

وجرى تعيين العميد سائد زهران مديرا لشرطة جنين، بعد أن كان مديراً لمحافظة نابلس.

كما تم تعيين العميد عزام جبارة مديرا لشرطة ضواحي القدس بعد أن كان مديرا لشرطة جنين”.

وتم تعيين العميد ثابت السعدي مديرا لشرطة نابلس بعد أن مديراً لمحافظة أريحا”.

وتم نقل العميد سائد عساف من مرتب المفتش العام إلى مرتب شرطة محافظة أريحا وجرى تعيينه مديرا لشرطة المحافظة”.

كما تم نقل العميد باسم جبارة من مرتب شرطة ضواحي القدس إلى مرتب قيادة الشرطة.



