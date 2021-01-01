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ملف إيران يتصدر أجندة اجتماع أوروبي أمريكي خليجي مصري أردني في الرياض

الخميس 18 نوفمبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملف إيران يتصدر أجندة اجتماع أوروبي أمريكي خليجي مصري أردني في الرياض



الرياض /سما/

عقدت مجموعة E3 "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وألمانيا بريطانيا) والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران مشاورات مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه ومصر والأردن في الرياض اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها إن المشاركين في الاجتماع "تبادلوا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والأمني ​​في المنطقة بما في ذلك تصرفات إيران".

وأضاف البيان أن البحث تناول الجولة السابعة القادمة من المحادثات حول عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل والمتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث "أكد ممثلو الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة على ضرورة التوصل السريع إلى حل تفاوضي للقضية وتنفيذه لأهمية ذلك بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والمنطقة وما وراءها".

ورحب ممثلو الترويكا الأوروبية والمبعوث الأمريكي "بجهود شركائنا الإقليميين لتهدئة التوترات وتعزيز الحوار في المنطقة"، كما أكدوا عزمهم على مواصلة معالجة المخاوف الأمنية الأوسع للمنطقة.

وحسب البيان، فقد بحث المشاركون "الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام ونقل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أدت إلى هجمات ضد الشركاء الإقليميين"، وجددوا الإعراب عن قلقهم وإدانتهم لهذه الأنشطة.

وشدد المشاركين على أن "الحوار الإقليمي والعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي من شأنه أن يفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويسمح بمزيد من الشراكات الإقليمية والتبادل الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على النمو ورفاهية للجميع هناك، بما في ذلك إيران".

يأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران في الرياض بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، والذي رحب باستئناف مفاوضات فيينا ودعا للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

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