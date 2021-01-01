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الكويت: حبس 18 متهما بتمويل "حزب الله" اللبناني

الخميس 18 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: حبس 18 متهما بتمويل "حزب الله" اللبناني



الكويت /سما/

قررت النيابة العامة في الكويت حبس 18 متهما في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني 21 يوما على ذمة التحقيق.  

وذكرت صحيفتا "القبس" والراي" أن النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى الحبس على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.

ولا تزال النيابة تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات، حسب "القبس".

بينما ذكرت "الراي" أن عددا من المتهمين في القضية أنكروا التهم الموجهة إليهم وهي "تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال"، وقرر قاضي تجديد استمرار حبس على ذمة التحقيق أسبوعين آخرين.

وأضافت أن النيابة أخلت سبيل ثلاثة بينهم سوري وسوداني بكفالة 11 ألف دينار.

#الكويت #حزب الله #لبنان

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