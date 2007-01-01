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بعد 103 يوماً.. الأسير الأعرج ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

الخميس 18 نوفمبر 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 103 يوماً.. الأسير الأعرج ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام



رام الله / سما /

علق الأسير المهندس علاء سميح الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام.

وقال  مكتب إعلام الأسرى إن الأسير أنهى إضرابه عن الطعام بعد إلغاء الاعتقال الإداري بحقه وتحويله إلى قضية.

وأضاف بأن الأسير ينتظر حكما بسيطا بعد إلغاء اعتقاله الإداري، كما أن محكمة الاحتلال كانت أصدرت بحقه لائحة اتهام.

وكان الأسير الأعرج دخل في حالة صحية خطيرة خلال إضرابه تخللها ضعف شديد في الرؤية وآلام حادة في جسده ونقص كبير في الوزن.

الجدير ذكره، أن الأسير علاج الأعرج، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2007، من بينها اعتقالات إدارية، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من 5 سنوات بشكل متفرق.

#الاسير علاء الاعرج #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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