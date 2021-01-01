مستشار الرئيس: لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

رام الله / سما /

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان ذكرى إعلان الإستقلال هي تجسيد لنضال شعبنا الفلسطيني المستمر منذ اكثر من مائة عام رغم محاولات الاحتلال والاستعمار شطب ونسيان فلسطين وقضيتها العادلة .

وأضاف الهباش خلال كلمته في احتفالية إحياء ذكرى إعلان الاستقلال الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في جمهورية مالي بحضور سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي وبمشاركة وزير خارجية مالي عبد الله جيوب وأعضاء السلك الدبلوماسي الدولي والعربي، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية في مالي .

وأكد قاضي القضاة أن السلام العالمي يبدأ من دولة فلسطين من خلال إنهاء الاحتلال ووقف انتهاكات دولة الاحتلال في فلسطين التي تتنكر للقانون والشرعية الدولية وبدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أننا لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ونقل الهباش خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لجمهورية مالي حكومة وشعباً، مشيداً بالمواقف التاريخية والثابتة المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ، مؤكداً أنه سمع من المسؤولين الماليين التأكيد على دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني .