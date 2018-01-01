الأمير تشارلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

عمان /سما/

ألقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، أبياتا من قصيدة الشاعر الأردني حيدر محمود في ختام برنامج زيارته للمملكة الذي استمر ليومين برفقة زوجته دوقة كورنوول، كاميلا، وذلك في متحف الأردن وسط العاصمة عمّان مساء الأربعاء.

واقتبس أمير ويلز، بيت الشعر متأنيا في قراءته ومبتسما “حَسْبُ بلادي أنَّها قد تأسست على الحب، والإنسان فيها هو الخير”، وهو من إحدى القصائد الوطنية التي تستحضر مئوية الدولة الأردنية، وسط تصفيق الحضور وتوقفه عند كلمة “الحب”.

والأبيات التي قالها تشارلز مقتبسة من قصيدة الشاعر حيدر محمود “56 شمعة حب”، والتي نشرها في 2018 بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله.

وبحسب بيان صدر عن السفارة البريطانية، فقد نقلت عن أمير ويلز قوله في كلمته خلال احتفال خاص بمرور الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن، “كانت المرّة الأولى التي زرتُ فيها هذا البلد الذي يحتل مكانة خاصة في نفسي من بين كل البلدان قبل حوالي 36 عاماً، وعدت لزيارته مرة تلو أخرى منذئذ، يجذبني إليه ما عُرف به الأردن من حفاوة ورقيّ في التعامل وكرم ضيافة مشهود.

وكان قد وصل ولي عهد بريطانيا وزوجته إلى الأردن الثلاثاء في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة كوفيد-19، واستهلا جولتهما بزيارة إلى تل مار إلياس، وبقايا الدير والمغارة التي عاش بها يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا، ومن ثم وصلوا إلى موقع “المغطس” الذي تعمد فيه المسيح. كما أجرى مباحثات موسعة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية.