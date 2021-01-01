المدرسة الوطنية تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تدريبي يستهدف مدراء من الفئة الأولى

رام الله / سما /

أعلنت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الخميس، عن تخريج 50 مديرًا من الفئة الأولى (C)، أنهوا برنامجًا تدريبيًا متخصصا في مجال تحسين الأداء الوظيفي داخل المؤسسات.

ويستهدف البرنامج 90 مديرًا من الفئة الأولى (C)، يمثلون 25 مؤسسة حكومية وأهلية. وتضمن تدريبات مكثفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والاتصال والتواصل، والقيادة الفاعلة، وإدارة الفريق، والهياكل التنظيمية، ومواضيع أخرى تعزّز قدرات الموظفين في تصميم الخطط التنفيذية ومتابعة مؤشرات الأداء.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد خلال حفل التخريج الذي عقد يوم أمس: "هذا يوم مميز واستثنائي وأنا سعيد بالتزامكم العالي الذي يعبّر عن انتماء وطني وأخلاقي لمؤسساتكم وبلدكم"، موضحًا أن "التدريب تناول عددا من القضايا الإدارية التي تدخل صلب عمل مؤسسات الدولة".

وخاطب أبو زيد الخريجين قائلا: "إن المدرسة الوطنية للإدارة استفادت أيضًا من وجودكم فيها على مدار الأيام، فالحوار والأفكار والمعرفة متبادلة دوما، وهذه الدورات تتيح مساحة مهمة لكي يتمكن الأقران من تحسس الجوانب التي يجب عليهم العمل عليها بشكل ذاتي، فالتدريب فرصة لأي شخص يريد أن يذهب إلى الأمام، ويخدم المواطن الفلسطيني الذي هو أولى أولويات الدولة".

بدوره، قال مدير عام التدريب عصام دنادنة إن البرنامج يقع ضمن منظومة ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي الذي تنتهجه المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بحيث تبدأ المدرسة بالموظف الجديد ومن ثم تنتقل لتدريب رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب، من ثم تدريب مدراء (C) فأعلى، وصولا لبرنامج إعداد القادة.

في الختام، تم توزيع الشهادات على خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي.