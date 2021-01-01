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المستشار أبو شرار يبحث واقع المساعدة القانونية مع المؤسسة القانونية الدولية

الخميس 18 نوفمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار أبو شرار يبحث واقع المساعدة القانونية مع المؤسسة القانونية الدولية



رام الله / سما /

 بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، مع المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية في نيويورك جينفر سميث والوفد المرافق، واقع المساعدة القانونية والفرص المتاحة لإقرار نظام عصري لمساعدة المحتاجين في الوصول إلى العدالة.

وأشار أبو شرار إلى مساعي مجلس القضاء الأعلى لاستئناف اجتماعات المجلس التنسيقي للعدالة لغايات النهوض بواقع العدالة في فلسطين، وأكد أن نظام المساعدة القانونية من أهم أولويات هذا المجلس، مشيرا إلى مواصفات نظام المساعدة القانونية والآليات المقترحة لعمله.

من جانبها، أكدت سميث أن المؤسسة القانونية استفادت بدرجة كبيرة من اجتماعاتها مع القضاة تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، واستطاعت أن تبلور صورة عامة لاحتياجات المساعدة القانونية في فلسطين، داعية إلى مشاركة ممثلين عن السلطة القضائية هذا العام في المؤتمر الدولي للمساعدة القانونية بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

#مجلس القضاء الأعلى #المستشار عيسى أبو شرار

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