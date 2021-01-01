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حماس: المقاومة ستفي بوعدها ولن تترك الأسرى يواجهون الموت البطيء

الخميس 18 نوفمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة ستفي بوعدها ولن تترك الأسرى يواجهون الموت البطيء



رام الله / سما /

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء بحركة حماس زاهر جبارين، أن المقاومة الفلسطينية باقية على العهد وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنها لن تترك أبناء الأسرى وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت البطيء.

وحمّل جبارين في تصريح صحفي، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور، وعن حياة 700 أسير مريض داخل السجون، كما أن مواصلة اعتقالهم والإهمال الطبي بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام الممنهج .

وقال إن سجل الاحتلال وإدارة سجونه حافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، وهو انعكاس جلي للسياسة الممنهجة التي تُنفذ ضد الأسرى في السجون .

وأضاف جبارين، أن ما تعرض له الأسير سامي العمور من إهمال طبي متعمد داخل الأسر أدى إلى استشهاده، دليل واضح على استمرار الاحتلال في جرائمه، وما يتعرض له الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام جريمة مكتملة الأركان والمعالم تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف القاتلة للأسرى، ولا سيما التي سبقت استشهاد الأسير العمور من تدهور حالته الصحية، كما طالب بمحاكمة قادة الاحتلال على تلك الجرائم النكراء.

ودعا كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياتهم .

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