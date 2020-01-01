اتفاق إماراتيّ - إسرائيليّ على تصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات

القدس المحتلة / سما /

وقّعت مجموعة "إيدج" للصناعات الدفاعية الإماراتية، اليوم الخميس، اتفاقا إستراتيجيا في دبي، مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي إيه آي"، لتصميم سفن غير مأهولة، قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات، ويمكن أن تُستغلّ للاستخدام العسكري والتجاري.

وقالت الشركتان في بيان مشترك نُشر على موقع "إيدج" الإلكتروني، إن الاتفاق يهدف إلى تصميم "سلسلة من السفن غير المأهولة من فئة إم-170، ويمكن استخدامها للنطاق الكامل من التطبيقات العسكرية والتجارية".

وجاء بيان الشراكة في اليوم الأخير لمعرض دبي للطيران الذي يُقام مرة كل عامين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "إيدج"، فيصل البناي، إنه "إنجاز مهم للشركة أن تتعاون مع كبار اللاعبين في مجال الدفاع مثل شركة آي إيه آي، لتعزيز ملف التكنولوجيا المتقدمة لدينا"

وأضاف، في البيان نفسه، أنه "من خلال هذا التحالف الإستراتيجي، يمكننا ضمان التوصل إلى أفضل الحلول العملياتية لمواجهة التحديات الرئيسية لمختلف الصناعات، ما سيفتح لنا أبوابا عدة في الأسواق المحلية والعالمية، العسكرية والتجارية على حد سواء".

فيما قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ"آي إيه آي"، بوعز ليفي في البيان ذاته: "نتشرف بالتعاون مع شركة إيدج في هذا المسعى، الذي يعد خطوة أخرى ضمن جهودنا المتزايدة وشراكاتنا المتنامية في المنطقة".

وأشار إلى أن الاتفاقية "تجمع بين أفضل ما تقدمه المهارات التكنولوجية في كلا الشركتين: خبرات السفن البحرية والتجارية لمجموعة إيدج، وشركة أبوظبي لبناء السفن (التابعة لها)، وخبرات شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في مجال الأنظمة والذكاء الاصطناعي".

وبينما ستصمم شركة أبوظبي لبناء السفن المنصة، وتعمل على دمج أنظمة التحكم والحمولة وتطوير المفهوم العملياتي، ستطور الشركة الإسرائيلية نظام التحكم المستقل، وتدمج المهام المختلفة في وحدات نظام التحكم، وفقا لمتطلبات المهمات، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن "التطبيقات العسكرية للسفن غير المأهولة تشمل الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها، واكتشاف الغواصات، والعمليات الحربية المضادة للغواصات".

فيما تشمل التطبيقات التجارية لتلك السفن علم المحيطات، ورصد التلوث، واستكشاف النفط والغاز، ونقل المواد والسوائل، وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة الحرائق، والتدخلات في حالات الطوارئ، وفق البيان.

ولم يوضح البيان حجم رأس المال المخصص لهذا المشروع، أو متى سيبدأ الإنتاج.

وفي آذار/ مارس الماضي، وقعت مجموعة "إيدج" مذكرة تفاهم مع "آي إيه آي"، لتطوير نظام متقدم للدفاع ضد الطائرات من دون طيار.

وذكرت "إيدج" التي تتولى معظم الصناعات الدفاعية بالإمارات، في بيان، أن الأنظمة المستهدف تطويرها ستكون لسوق الإمارات خصوصا.

وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الدفاع الإمارتية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، إن الإمارات أبرمت 23 اتفاقا مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم، أي ما يعادل 6.1 مليار دولار.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف أيلول/ سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.