  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع المزارعين في العمل في أراضيهم في جنوب غرب الخليل

الخميس 18 نوفمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المزارعين في العمل في أراضيهم في جنوب غرب الخليل



الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المزارعين من العمل في أراضيهم في منطقة الطبقة جنوب غرب الخليل.

وأكد رئيس بلدة دير سامت شاهين الريان، أن قوات الاحتلال ومستوطنين منعوا المزارعين من العمل في أراضيهم، وأوقفوا معدات الحفر عن العمل في منطقة الطبقة غرب بلدة دورا.

وأشار شاهين إلى أن قوات الاحتلال برفقة مستوطني مستوطنة “نجاهوت” المقامة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت، وبيت عوا، يمنعون المواطنين من العمل في أراضيهم بشكل شبه يومي بحجة أن المنطقة مصنفة (ج)، بهدف التوسع الاستيطاني.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى منطقة شعب البطم شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين من بينها مبنى مخطر بالهدم.

#قوات الاحتلال #المزارعين الفلسطينيين #منطقة الطبقة

الأكثر قراءة اليوم

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

مصادر: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الأخبار الرئيسية

رر

أردوغان لهرتسوغ: العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" تشكل أهمية لاستقرار وأمن الشرق الأوسط

الشاباك يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

3 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

الاتصالات الفلسطينية