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التصويت على مقترح لحجب الثقة عن حكومة بينت الإثنين المقبل

الخميس 18 نوفمبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التصويت على مقترح لحجب الثقة عن حكومة بينت الإثنين المقبل



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته الإثنين المقبل على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه عضو الكنيست عن الليكود يوآف غالانت.
 
وبحسب موقع "والا"، ينص الاقتراح على أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية، حدث تدهور خطير في الأمن الداخلي والأمن الشخصي لسكان إسرائيل، ولم تتمكن الحكومة من السيطرة على الجريمة العربية والقومية في جميع أنحاء البلاد".
 
وبحسب غالانت في المقترح: "ظاهرة إطلاق النار وإيذاء رموز الحكومة، وحوادث السرقة وإطلاق النار، وسرقة الأسلحة وتحصيل رسوم الكفالة، والتحرش بالنساء اليهوديات، وإيذاء الركاب على الطرق، وحتى إطلاق النار القاتل داخل المستشفيات، أصبحت روتينية في النقب والشمال وخاصة في الجليل".
 
وأضاف: "تفاقمت آثار الجريمة بشكل كبير منذ تشكيل الحكومة الحالية، بما في ذلك تحصيل رسوم الرعاية من قبل العصابات الإجرامية، والجرائم الخطيرة ضد المزارعين اليهود وإطلاق النار والعنف المتكرر". 
 
ونوه أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوقف موجات الجريمة والعنف فهناك خوف كبير من تصعيد الأمن الداخلي لدرجة فقدان سيطرة القوات الأمنية على ما يجري.

#الكنيست الإسرائيلي #الحكومة الاسرائيلية #الليكود

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