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أردوغان لهرتسوغ: العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" تشكل أهمية لاستقرار وأمن الشرق الأوسط

الخميس 18 نوفمبر 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان لهرتسوغ: العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" تشكل أهمية لاستقرار وأمن الشرق الأوسط



أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشكل أهمية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة تقليص الخلافات بين الدولتين.

كما وأكد أردوغان لنظيره الإسرائيلي أن استمرار الاتصالات والحوار بين إسرائيل وتركيا مصلحة مشتركة للبلدين، ويشكل أهمية كبيرة لاستقرار وأمن المنطقة.


وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن استمرار الاتصالات والحوار بين تل أبيب وأنقرة يمثل مصلحة مشتركة للبلدين.


​وأشار أردوغان خلال الاتصال الهاتفي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق عملية السلام بين الجانبين، مشددا على ضرورة العمل من أجل أن يسود السلام والتسامح في المنطقة.

#تركيا #اسرائيل #رجب طيب اردوغان #يتسحاق هرتسوغ

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