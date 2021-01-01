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هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

الخميس 18 نوفمبر 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم



رام الله/سما/

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء عملية اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن من بينهم الأسير موسى غانم (18 عاما) من مدينة الخليل والذي تعرض لحظة اعتقاله الساعة الرابعة والنصف عصرا للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي بالأيدي والارجل وأعقاب البنادق، ثم عصبوا عينيه بقطعة قماش وتم تقييده بقيود بلاستيكية محكمة ليقتادوه بعدها إلى مركز تحقيق "عتصيون" حيث يقبع هناك .

إلى ذلك جرى اعتقال الأسير مؤيد عادل نمر (28 عاما) من مخيم قلنديا الساعة الثانية بعد منتصف الليل  بعدما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وضربه على رأسه ومختلف أنحاء جسمه ثم نُقل إلى معسكر "بيت إيل"، ليقتادوه بعد ذلك الى مركز تحقيق "عتصيون".

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير نمر تعرض للاعتقال مرات عديدة وقضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية 71 شهرا.

وتأتي هذه الاعتداءات للتأكيد على سياسة الاحتلال الاجرامية الممنهجة بالتصعيد بحق ابناء شعبنا الفلسطيني،  في خرق فاضح لكافة المواثيق والمعاهدات والدولية الحقوقية والإنسانية .

#هيئة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين

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