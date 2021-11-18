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تعليم غزة ترد بشأن تقليص أو حذف في المحتوى الدراسي لمنهاج الثانوية العامة

الخميس 18 نوفمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة ترد بشأن تقليص أو حذف في المحتوى الدراسي لمنهاج الثانوية العامة



غزة/سما/

أكد. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 18/11/2021 ، انه من المبكر الحديث عن تقليصات أو حذف في المحتوى الدراسي لمنهاج الثانوية العامة، مشيراً الى ان الأمر لا يزال قيد الدراسة وعلى الطلاب الالتزام بمقاعد الدراسة والانتباه لدروسهم فنحن لا نعلم طبيعة الظروف في الأيام القادمة.

وقال مطر خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى حينما يحصل تقليص من المحتوى الدراسي يتم التقليص من الأجزاء التي لم يدرسها الطالب في نهاية المحتوى الدراسي وليس في بدايته.

وبين ان العام الدراسي يخضع للتقييم، والوزارة ستحدد الأجزاء المطلوبة من المحتوى الدراسي، موضحاً الى انه إذا كان هناك استثناء لأجزاء محددة سيتم العمل على تحييدها ولكن الأمر خاضع لتقييم ظروف العام الدراسي ولا زلنا في بداية الربع الثاني من العام الدراسي.

#التعليم بغزة #الثانوية العامة

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