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اشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

الخميس 18 نوفمبر 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي



أوسلو/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، على هامش اجتماع المانحين (AHLC) مع وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول المقبل.

وناقش الجانبان تعزيز الجهود لفتح مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 1967 مع القدس عاصمة وحق العودة للاجئين.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول التطورات في القضية الفلسطينية.

#الاردن #ايمن الصفدي

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