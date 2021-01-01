على طريقة الدراما.. اختطفت رضيعا ونسبته لزوجها

القاهرة / سما /

ضلجأت سيدة في مصر تحمل جنسية دولة أجنبية، إلى حيلة كثيرا ما طُرحت في الدراما التليفزيونية وأفلام السينما، وهي اختطاف رضيع وادعاء إنجابها له من زوجها، بغرض إقناعه بعدم الانفصال عنها.

وحسب مصدر أمني تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأت القصة ببلاغ إلى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة جنوبي القاهرة من ربة منزل، وزوجها سائق "توك توك" باختطاف نجلهما الرضيع.

وأضافت الزوجة أنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها.

وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وأنه يجب إنشاء ملف لها، ثم بعد ولادتها بأسبوعين حضرت تلك السيدة لمنزلها واستلمت منها أوراق الولادة، وأخذتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق، وغافلتها وهربت بالطفل.

ووفقا للمصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص هم ربة منزل وشقيقتها (تحملان جنسية دولة أجنبية)، وجارة الضحية، وزوج الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم وبرفقتهم الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا وقالوا إن الأولى على خلاف مع زوجها، مما أدى لانفصالهما دون طلاق، إلا أنها رغبت في العودة إليه فقررت الادعاء بإنجابها طفل منه".

وفي سبيل ذلك، اتفق المتهمون على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على رضيعها عن طريق الخطف، فاستغلوا حمل الضحية والدة الطفل ونفذوا الجريمة، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم قبل خداع الزوج المذكور ونسب الطفل له، وفقا للمصدر الأمني.