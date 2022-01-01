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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

الخميس 18 نوفمبر 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في مختلف التخصصات ولمختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة).

ودعت الوزارة في بيان لها، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، ومعها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#هنغاريا #التعليم العالي #منح دراسية

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