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3 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الخميس 18 نوفمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 45، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 13، سلفيت 1، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 23، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 10، سلفيت 0، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 7، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 2، قطاع غزة 180".


 
وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 75 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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