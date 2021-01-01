تويتر يطرح تحديثا لحل مشكلة اختفاء التغريدات

وكالات / سما /

طرح تويتر تحديثًا جديدًا من شأنه منع التغريدات من الاختفاء أثناء قراءتها للمستخدمين على الويب، حيث طرح عملاق الشبكات الاجتماعية الإصلاح بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من المشكلة.

وقد اشتكى بعض مستخدمي تويتر من ميزة التحديث التلقائي، حيث يُعد التحديث التلقائي ميزة جيدة من الناحية النظرية وهو بالتأكيد مفيد للتغريد المباشر ولكن التحديث يحدث في بعض الأوقات غير الملائمة، كما هو الحال في منتصف قراءة تغريدة، حيث يتم تكبير الخط الزمني مرة أخرى إلى الأعلى ويفقد المستخدم تتبع ما كان يقرأه.

وقد طرح تويتر أخيرًا إصلاحًا لهذه الميزة. يتم طرح التحديث لسطح المكتب وأكدت الشركة ذلك عبر مقبض الدعم الخاص بها، وقد قامت الشركة بالتغريد ، "يتم طرح تحديث لتجربة التغريدات المختفية على الويب! يمكنك الآن اختيار الوقت الذي تريد تحميل التغريدات الجديدة فيه في مخططك الزمني - انقر فوق شريط عداد التغريدات في الأعلى."

وفي الآونة الأخيرة ، طرح تويتر تحديثًا جديدًا لمنافسه في Clubhouse - ميزة Spaces، ويتيح التحديث الجديد لمضيفي محادثات تويتر Spaces تسجيل ومشاركة عمليات البث الخاصة بهم.