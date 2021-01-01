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مشروبات لا ينصح بتناولها على الريق..ما هي؟

الخميس 18 نوفمبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروبات لا ينصح بتناولها على الريق..ما هي؟



وكالات / سما /

حذرت خبيرة التغذية الروسية، كريستينا جورافليوفا، من خطورة تناول القهوة والماء على معدة فارغة.

جاء ذلك في حديثها وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث أشارت إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفّز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، بما فيها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة.

وأوضحت أن القهوة تحفز عمل غدة البنكرياس، التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام الذي لا يوجد في المعدة، ما قد يؤدي إلى اضطراب عملها وأمراض الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة، إلى أن غالبية الأطباء ينصحون بشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ صباحا، ولكن وفقا لها، يجب أن لا يكون الماء باردا.

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