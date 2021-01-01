شرطة خان يونس تُفرج عن 16 غارماً من أصحاب الذمم المالية

خانيونس/سما/

أفرجت شرطة محافظة خان يونس عن "16" نزيلاً في نظارات مراكز شرطة خان يونس الخمسة وهم من الغارمين أصحاب الذمم المالية.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسّرين أنه وبالتعاون مع جميعه وفاء المحسنين الخيرية تم الافراج عن "16" غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم.

وبين المقدم صيام أن هذه المبادرة الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مؤكداً أنه تم تسوية الأوضاع القانونية لهم، وتُقدر قيمة المبالغ المدفوعة 4700 شيكل .