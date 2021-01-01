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الصحة الإسرائيلية: 494 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18 نوفمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 494 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتشخيص 494 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 70,569 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 0.71%.

ويرقد في المستشفيات 135 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 91 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 8154 منذ بداية الجائحة.

إلا معامل تناقل العدوى (R) استمر في الارتفاع ووصل إلى 0.97. وارتفاع المعامل إلى أكثر من 1 يعني أن الفيروس ينتشر.

وتلقى 4,033,641 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,759,464 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,261,892 شخصا الجرعة الأولى.

يأتي ذلك، فيما تواصل وزارة الصحة التحضيرات لتطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى 11 عاما، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل حملة التطعيم لعدة أيام، وذلك بسبب تأخير وصول شحنات لقاحات "فايزر" للأطفال الذي كان مقررا أمس.

وصادق مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، على تطعيم الأطفال، مشيرا إلى أن التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر اثبتت نجاعة اللقاح بنسبة 91% في منع إصابة الأطفال بالفيروس.

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