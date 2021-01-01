  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الامارات توقع مع "اسرائيل" اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية

الخميس 18 نوفمبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات توقع مع "اسرائيل" اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية



القدس المحتلة/سما/

وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات وشركة آي.إيه.آي الإسرائيلية لصناعة الطيران اليوم الخميس اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.


وقالت الشركتان في بيان مشترك إن سفن (17 إم) غير المأهولة ستصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع، ضمن إمكانيات أخرى.

وفي وقت سابق وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومتان بتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء والمعرفة، وتبادل البعثات، والتعاون التنظيمي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والتقنيات الزراعية وغيرها.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.

#الامارات #اسرائيل #تصميم سفن عسكرية وتجارية

الأكثر قراءة اليوم

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الشاباك يعلن اعتقال جاسوس لايران في منزل غانتس

3 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

هآرتس: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

الاتصالات الفلسطينية