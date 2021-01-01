الامارات توقع مع "اسرائيل" اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية

القدس المحتلة/سما/

وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات وشركة آي.إيه.آي الإسرائيلية لصناعة الطيران اليوم الخميس اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.



وقالت الشركتان في بيان مشترك إن سفن (17 إم) غير المأهولة ستصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع، ضمن إمكانيات أخرى.

وفي وقت سابق وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومتان بتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء والمعرفة، وتبادل البعثات، والتعاون التنظيمي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والتقنيات الزراعية وغيرها.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.