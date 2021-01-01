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الإمارات تبرم صفقات عسكرية بأكثر من 6.13 مليار دولار خلال "دبي للطيران"

الخميس 18 نوفمبر 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تبرم صفقات عسكرية بأكثر من 6.13 مليار دولار خلال "دبي للطيران"



أبوظبي/سما/

أعلنت الإمارات أنها أبرمت حزمة جديدة من صفقات دفاعية تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.7 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران لعام 2021.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس أن اليوم الرابع من المعرض شهد إعلانها عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم (أي أكثر من 47 مليون دولار) مع شركات محلية ودولية.


وبلغ بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة تصل قيمتها الإجمالية 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم (أي أكثر من 6.13 مليار دولار).

#الامارات #صفقات عسكرية #اسرائيل

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