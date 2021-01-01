  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية وتطالب بحماية دولية للمسيرة التعليمية

الخميس 18 نوفمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تُدين جرائم الاحتلال بحق طلبة اللبن الشرقية وتطالب بحماية دولية للمسيرة التعليمية



رام الله / سما /

أدنت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين والطلبة في اللبن الشرقية، جنوب نابلس، ومنع وصول الطلبة إلى مدارسهم لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق قنابل الغاز على الطلبة وذويهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ورأت أن هذه الاعتداءات جزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يسعى لإغلاق المدارس بهدف ضم المنطقة لأغراض استيطانية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطلبة وذويهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "يونسكو" بسرعة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان حق الطلبة في الدراسة والتعلم.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الصحة بغزة: حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا

الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

هآرتس: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور

الاتصالات الفلسطينية