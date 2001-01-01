هيئة الأسرى: ادارة سجن عسقلان تواصل اهمال الظروف الصحية لعدد من الاسرى المرضى

رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، ان ادارة سجن عسقلان تواصل اهمال الظروف الصحية لعدد من الاسرى المرضى القابعين هناك بشكل ممنهج، ما يشكل خطر على حياتهم وتنذر باستشهادهم بفعل هذه السياسة الاجرامية.

واوضحت الهيئة، ان من بين تلك الحالات الخطرة حالة الأسير ناصر أبو حميد، من مخيم الأمعري، والذي يعاني من عدة مشاكل صحية، واجري له مؤخرا عملية جراحية لاستئصال 10 سم من الرئة اليسرى واستئصال ورم سرطاني فيها.

واضافت، ان الأسير ياسر ربايعة، من العيزرية، والمعتقل منذ تاريخ 2001/6/20 ومحكوم بالمؤبد و 10 أعوام، مريض بسرطان القولون وتم اجراء عملية استئصال بتاريخ 2018/8/7 وبعد العملية خضع لثمانية جلسات كيماوي في مستشفى برزيلاي، وأجريت له عمليتين جراحيتين في الكبد حيث ان الأولى كانت بتاريخ 2007/1/18 والثانية بتاريخ 2018/8/7 وذلك لوجود فايروس في الكبد، ويحمل كيس للبراز بشكل دائم، وانه بحاجه ماسة الى متابعة صحية متخصصه لحالته المرضية.

كما ذكرت، أن الأسير المسن موفق عروق، يبلغ من العمر 77 عاما ومحكوم 30 عاما ومعتقل منذ عام 2003 وهو من مدينة الناصرة، يعاني من سرطان بالأمعاء واستئصال للمعدة وأجزاء من الأمعاء ومشاكل بالبصر ونقص في الفيتامينات ووزنه في تناقص مستمر ويعاني أيضا من آلام بالمفاصل وآلام في جميع أنجاء جسمه، ولا يتلقى العلاجات اللازمة ولا المتابعة الطبية الضرورية.

كما ان الأسير ممدوح عمرو، يبلغ من العمر 32 عاما ومحكوم بالسجن 30 عاما ، يعاني من مشاكل نفسية حادة، ويعاني من اوجاع مزمنة نتيجة اصابته اثناء اعتقاله حيث لا تزل في جسمه شظايا وكان قد تم تركيب بلاتين في قدميه بوقت سابق.

واضافت، ان الأسير طيون عبد الهادي طيون، يعاني من جرثومة بالمعدة ومشاكل صحية والتهابات في الفم وبحاجة لمتابعة طبية، كما يعاني من مشاكل بالدم دون تقديم العلاج اللازم له.

ولفتت، الى ان الاسير رمزي براش، من مخيم الامعري يعاني من عدم انتظام في دقات القلب وهبوط في وظائف الكبد وارتفاع في الكوليسترول، وكذلك يعاني الاسير محمد براش، المحكوم 3 مؤبدات، من فقدان للبصر وبتر في القدم اليسرى ويستخدم طرف صناعي مكان القدم المبتورة بالاضافة لمعاناته من ضعف بالسمع وبحاجة لعملية في الاذن حيث يوجد ثقب بالاذن ، وهو بحاجة أيضا لاجراء عملية تنظيفات للقدم المبتورة وتحديدا مكان البتر ، بالاضافة لمعاناته أيضا من ارتفاع في الكوليسترول وضغط مرتفع ونقص في فيتامين B12 .

واضافت الهيئة، ان الأسير عثمان أبو خرج، من بلدة الزبابدة قضاء جنين، المحكوم بالسجن المؤبد، يعاني من كوليسترول مرتفع بالدم، وكانت قد أجريت له في الماضي عملية قلب مفتوح ويعاني كذلك من مشاكل بالكبد ومشاكل صحية أخرى.