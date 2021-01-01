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صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا



القدس المحتلة/سما/

 كشف موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن طحنون بن زايد رئيس مجلس الأمن القومي الوطني الإماراتي هو من ساعد في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا.

وبحسب الموقع، فإن الإمارات هي الدولة التي قادت وساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين، واللذين أفرج عنهما فجر اليوم.


ووفقًا للموقع، فإن بن زايد يتمتع بعلاقات ممتازة مع كبار المسؤولين في المخابرات والاستخبارات التركية، وكذلك كبار المسؤولين الحكوميين في أنقرة ومعاوني الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع، إلى أن بن زايد أقنع المسؤولين الأتراك بأن الإسرائيليين “أبرياء” وتم اعتقالهم بالخطأ وأنهما لا يعملان لأي جهاز أمني إسرائيلي، وهو ما أكده مسؤولون كبار في تل أبيب للمسؤول الإماراتي.

القدس

#طحنون بن زايد #الزوجين الاسرائيليين #تركيا #اسرائيل

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