  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الوسطى / سما /

عقد قسم الإرشاد المروري في شرطة مرور الوسطى وبالتعاون مع مؤسسة نادي الأقصى محاضرات توعوية في السلامة المرورية لطلاب مدرسة وادي غزة بمنطقة جحر الديك ومدرسة ابن زيدون في قرية المصدر وسط القطاع.

وشملت المحاضرات تطبيق عملي لقطع الشارع بالشكل السليم تجنبا لحوادث الطرق.

وتركزت اللقاءات حول مكونات الطريق والعبور الآمن للطريق والسلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث.

ويأتي النشاط ضمن برنامج محاضـرات في التوعيـة المروريـة والسـلامة علـي الطريـق وذلـك لنشـر الـوعي والثقافـة المروريـة والحـد مـن وقـوع الحـوادث المـرورية.

#المدارس #الوسطى #الطلاب

الأكثر قراءة اليوم

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: دولة عربية قادت الوساطة للإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في تركيا

الصحة بغزة: حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا

الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

هآرتس: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور

الاتصالات الفلسطينية