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قيادي بالجهاد: الاحتلال يشن عدوان متواصل على الأسرى

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: الاحتلال يشن عدوان متواصل على الأسرى



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب اليوم الخميس 18/11/2021 ، معقباً على استشهاد الأسير سامي العمور ان الاحتلال يشن عدوان متواصل على الأسرى الأبطال لأنه يدرك أنهم في الطليعة الواعية لشعبنا الفلسطيني.

وبين القيادي حبيب خلال تصريحات لـ"صوت القدس" "نحن نواجه عدو مجرم تجاه شعبنا الفلسطيني فهو يحاول قهر شعبنا بالقوة الغاشمة".

وأوضح ان العدو يتجرأ علينا أكثر في ظل التواطؤ العربي والعجز الدولي, ووجد فرصته في الانقضاض على شعبنا في ظل الخلاف الداخلي الفلسطيني .

وقال ان الاحتلال يستخدم عدة وسائل للقضاء على الأسرى, وأكبر دليل اليوم هو استشهاد الأسير العمور نتيجة لسياسة الإهمال الطبي وسياسية الاعتقال الإداري للأسرى المضربين.

واعتبر القيادي حبيب ان الطريق الوحيد لكبح التغول الصهيوني على شعبنا, يكون فقط بالوحدة والتوافق وإنهاء الانقسام.

#الاسرى الفلسطينيين

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