سلطنة عُمان تجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا وقضيته العادلة

رام الله / سما /

جددت سلطنة عُمان، موقفها الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة.

وأعرب القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، في بيان صحفي لمناسبة العيد الوطني العماني الـ51، الذي يصادف اليوم الخميس، عن أسفه لما تعيشه القضية الفلسطينية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته، وتحقيق العدالة الإنسانية، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.

وشدد العميري على عمق العلاقات الأخوية الوحدوية بين البلدين والشعبين العماني والفلسطيني، والعمل على تعزيز العلاقات وتنميتها بين الأخوين الرئيس محمود عباس، والسلطان هيثم بن طارق.