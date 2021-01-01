حجاج يحسم مستقبله مع "اتحاد الشجاعية"

غزة / سما /

أعلن الكابتن هيثم حجاج مدرب فريق كرة القدم الأول بنادي اتحاد الشجاعية استقالته من منصبه، عقب هزيمة الفريق أمام شباب خانيونس في مباراة الإياب للدور الأول لبطولة الشهيد ياسر عرفات لأندية النخبة التنشيطية.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لحجاج خلال الشهر الحالي، مؤكداً أنها ستكون نهائية ولا تراجع عنها، حتي لو رفضها مجلس الإدارة.

ويعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً اليوم لبحث الاستقالة، حيث تتجه النية لقبولها في ظل إصرار حجاج عليها، ورغبته بعدم الاستمرار.

ومن المتوقع أن يبدأ المجلس بالبحث عن مدرب جديد، في حال لم يفلح بإقناع حجاج بالعدول عن قراره، علماً أن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد، خلال 5 مباريات تجريبية خاضها الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد 2021-2022.