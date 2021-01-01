اليويفا يضاعف عقوبة جريزمان

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي، مضاعفة عقوبة أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وكان جريزمان قد تعرض للطرد في مباراة ليفربول بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، عقب تدخل عنيف على روبرتو فيرمينو نجم الريدز.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن أتلتيكو كان يأمل أن يكتفي الاتحاد الأوروبي بعقوبة إيقاف جريزمان أمام ليفربول في الجولة الرابعة، لأن الفرنسي لم ير أن فيرمينو قريب جدًا عندما رفع قدمه للوصول إلى الكرة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن اليويفا قرر إيقاف جريزمان مباراتين، وبالتالي سيغيب أيضًا عن مباراة ميلان المقبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويخسر أتلتيكو مدريد أيضًا، خدمات مدافعه فيليبي الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الجولة الرابعة ضد الريدز.

ويحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف ليفربول صاحب الصدارة (12 نقطة)، وبورتو (5 نقاط).