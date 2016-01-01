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أرسنال جاهز للتخلي عن المصري النني وأنباء عن وجهته المستقبلية

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال جاهز للتخلي عن المصري النني وأنباء عن وجهته المستقبلية



وكالات / سما /

يستعد لاعب خط وسط أرسنال المصري محمد النني للانتقال المجاني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير إلى نادي غالطة سراي التركي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتزم أرسنال فسخ عقد اللاعب المصري الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي في يونيو 2022، ويترك حرية اختيار الوجهة للنني الذي لا يشارك مع المدرب، ميكل أرتيتا.

وبحسب الصحافة التركية فإن نادي غالطة سراي هو الأقرب لضم النني، في ظل اهتمام نادي فنربخشة.

ويأتي اهتمام غالطة سراي بضم النني من خلال طلب مدرب الفريق فاتح تريم، بضم لاعب وسط دفاعي في شهر يناير بعد عدم اقتناعه بأداء كلا من جوستافو أسونساو، تايلان أنتاليالي.

وسبق للنني اللعب في الدوري التركي، عندما تمت إعارته لبشكتاش موسم 2019-2020.

يذكر أن محمد النني انتقل لصفوف أرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري، وشارك في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي مع "الغانرز".

#أرسنال #محمد النني #جالطة سراي #الدوري التركي

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