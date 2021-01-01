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خطوات تصعيدية من الحركة الأسيرة حدادا على استشهاد الأسير العمور

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات تصعيدية من الحركة الأسيرة حدادا على استشهاد الأسير العمور



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحداد على روح الشهيد سامي العمور واتخاذ إجراءات تصعيدية تتضمن إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام.

وأكدت في بيان، أن الأسير العمور ارتقى نتيجة سياسة الإهمال الطبي الذي مارسته سلطات السجون بحق الأسير، لافتة إلى أنه مكث أكثر من 14 ساعة في "معبار السبع" أثناء نقله إلى المستشفى من سجن نفحة الصحراوي، وذلك تأكيدًا على مدى نازية هذا المحتل الذي يتفنن في تعذيب وقتل أسرانا في سجون الاحتلال.

وقالت،  إن "ما تم ممارسته مع الشهيد سامي ما هو إلا عملية إعدام حقيقية، وتأكيدًا جديدًا على سياسة الإهمال الطبي"، مطالبة جماهير شعبنا ومؤسساته بالوقوف أمام هذه الجريمة النكراء بمسؤولية عالية، ومحاسبة هذا المحتل على جرائمه بكافة الوسائل في كافة المحافل.

وحملت الحركة الوطنية الأسيرة؛ الاحتلال كامل المسؤولية، معلنة إغلاق الأقسام اليوم وإرجاع وجبات الطعام حدادًا على روح الشهيد.

ودعت فصائل المقاومة للاستمرار في سعيها الحثيث لإتمام صفقة تبادل تضمن تحرير كافة أسرانا.

#الحركة الأسيرة #الأسير سامي العمور

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