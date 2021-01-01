إدارة مانشستر يونايتد تقرر إقالة سولشاير

وكالات / سما /

قرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد وضع حداً لتجربة المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير مع الفريق، وذلك بحسب التقرير الصادر من صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

ويعيش مانشستر يونايتد موسم موسماً سيئاً جداً تحت قيادة سولشاير، فرغم التعاقد مع كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران وجادون سانشو، إلا أن الفريق لا يقدم أداء جيد، كما أنه لا يحقق نتائج على المستوى المطلوب أيضاً، فهو يحتل المركز السادس في سلم الترتيب.

وازدادت الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة المذلة من ليفربول بخماسية نظيفة، والتي جاءت بعد خسارة أخرى من ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين. لكن القشة التي قسمت ظهر البعير هي السقوط في ديربي مانشستر بهدفين نظيفين وبدون أي مقاومة في الجولة الماضية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في آخر اجتماع لمجلس إدارة نادي الشياطين الحمر، تم الاتفاق خلاله على إقالة المدرب النرويجي بشكل نهائي، وبالتالي فقد خسر سولشاير ثقة الإدارة بشكل كامل، ولم يعد هناك فرص أخرى للتعويض.

وأضاف التقرير أن هذا القرار ما زال لم يدخل حيز التنفيذ، وذلك بسبب عدم وجود بديل حتى هذه اللحظة، وفي الوقت الذي تتفق فيه الإدارة مع مدرب جديد، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن إقالة سولشاير.

كما أكدت الصحيفة البريطانية أن برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي هو الخيار الأكثر ترشيحاً لشغل هذا المنصب، لكن التعاقد معه بالوقت الحالي ليس أمراً سهلاً، وهذا السبب تحديداً الذي يؤخر إقالة سولشاير. وفي حال لم يتم الاتفاق مع مدرب جديد بكفاءة عالية، فمن غير المستبعد بقاء المدرب النرويجي حتى نهاية الموسم.