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ريال مدريد يتراجع خلف برشلونة في تصنيف اليويفا للأندية

الخميس 18 نوفمبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتراجع خلف برشلونة في تصنيف اليويفا للأندية



وكالات / سما /

تراجع نادي ريال مدريد في ترتيب الأندية الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” وحل خلف الغريم التقليدي برشلونة، في سقوط مفاجئ للميرينجي، وفقاً لوسائل إعلام مدريدية.

وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد أن ريال مدريد حل في المرتبة السادسة بالتصنيف برصيد 104.000 نقطة، مع العلم أن التصنيف ذهبت صدارتها لفريق بايرن ميونخ الألماني برصيد 124.000 نقطة.

وجاء بعد البايرن، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في خانة الوصيف برصيد 117.000 نقطة، ثم ليفربول الإنجليزي برصيد 113.000 نقطة، بينما جاء تشيلسي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 108.000 نقطة.

بدوره جاء برشلونة في المرتبة الخامسة بالتصنيف برصيد 107.000 نقطة، ولكن مع استمرار نتائج الفريق السيئة في الفترة المقبلة، سيهبط الفريق لتصنيف أقل في الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد اليويفا في التصنيف على نتائج الفرق في البطولات المنظمة تحت لواء الاتحاد القاري، علماً بأن الريال ودع دوري الابطال مرتين من دور الستة عشر في آخر 3 نسخ من المسابقة، مع وصوله لنصف نهائي النسخة الماضية قبل الخروج على يد تشيلسي الإنجليزي.

#ريال مدريد #برشلونة #اليويفا

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